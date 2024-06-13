Представлены наушники Jabra Elite 10 Gen2

Датская компания Jabra пополнила ассортимент беспроводных наушников вторым поколением моделей Elite 10 и Elite 8 Active, которые оценены в 280 и 230 долларов соответственно. Последняя характеризуется защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68 (IP54 в случае с зарядным кейсом), поддержкой объемного звучания Dolby Audio, адаптивным гибридным шумоподавлением, функцией Natural HearThrough для устранения шума ветра во время разговора, а также автономностью до 8 часов и до 32 часов с зарядным футляром.

Jabra Elite 10 Gen2 могут похвастаться 10-мм динамическими излучателями защитой согласно степени IP54, системой активного шумоподавления ANC с шестью микрофонами, функциями Spatial Sound и Dolby Head Tracking, а также временем автономной работы до 6 часов (с активированной ANC) и до 27 часов соответственно.

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