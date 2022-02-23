Представлены наушники Noise Buds VS202 TWS

Сегодня в Индии были представлены беспроводные наушники Noise Buds VS202 TWS. Новые наушники Noise Buds VS202 оснащены Bluetooth v5.3 с максимальным рабочим расстоянием 10 метров и поддержкой аудиокодеков SBC и AAC. Отчет показывает, что Noise Buds VS202 могут обеспечивать задержку до 60 миллисекунд. Они могут быть сопряжены как с устройствами Android, так и с iOS. Наушники имеют сенсорное управление, пользователи могут отвечать или отклонять вызовы, управлять воспроизведением музыки и регулировать громкость на сопряженном смартфоне несколькими нажатиями. Кроме того, наушники поддерживают Google Assistant и Siri для голосовых команд.

Noise Buds VS202 TWS имеют класс защиты IPX4 от воды и пота. Компания Noise внедрила фирменную технологию Hyper Sync, которая, как утверждается, подключают наушники к сопряженному смартфону, как только зарядный чехол открывается. Noise Buds VS202 могут обеспечить до шести часов воспроизведения без подзарядки. Наушники сопровождаются зарядным чехлом овальной формы. Благодаря поддержке функции Instacharge компании Noise Buds VS202 предлагают 120 минут воспроизведения всего за 10 минут зарядки.
Комментарии и отзывы Noise Buds VS202 TWS
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