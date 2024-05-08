Представлены наушники Realme Buds Air 6

Компания Realme пополнила ассортимент беспроводных наушников моделями Buds Air 6 и Air Pro, цены и дата начала продаж которых пока не раскрываются. Старшую модель оснастили 11-мм низкочастотными драйверами и 5,5-мм излучателями высоких частот, поддержкой кодека LDAC, объемного звучания и аудио высокого разрешения, системой активного шумоподавления ANC с шестью микрофонами и эффективностью до 50 дБ, режимом с низкой задержкой 55 мс, который предназначен для геймеров, автономностью до 7,5 часа с активированным ANC и поддержкой быстрой зарядки. Базовая модель Realme Buds Air 6 отличается 12,4-мм мм драйверами, поддержкой кодека LHDC 5.0 и автономностью с ANC до 6 часов.

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