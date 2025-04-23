Представлены наушники Realme Buds Air7 Pro

Компания Realme пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Buds Air7 Pro, которая обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 63 долларов. Новинка характеризуется 11-мм низкочастотным вуфером, 6-мм микроплоским твитером, гибридной системой активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 53 дБ и диапазоном до 5000 Гц, поддержкой аудиокодеков LHDC 5.0, AAC и SBC, сертификацией Hi-Res Audio, двумя выделенными чипами ЦАП, двумя магнитами N52 NdFeB, 100% высокочистой диафрагмой, шестью микрофонами с ИИ-шумодавом, поддержкой синхронного перевода на базе ИИ (32 языка), режимом сверхнизкой задержки 45 мс, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP55, адаптером Bluetooth 5.4, аккумулятором ёмкостью 62 мАч, зарядным футляром ёмкостью 530 мАч и поддержкой быстрой зарядки.

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