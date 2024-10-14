Представлены наушники Redmi Buds 6 Youth Edition

Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных беспроводных наушников моделью Redmi Buds 6 Youth Edition, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 19 долларов. Новинка характеризуется внутриканальной конструкцией, 12,4-мм драйверами с титановым покрытием, активной системой шумоподавления с эффективностью до 42 дБ, двумя микрофонами для шумоподавления во время телефонных звонков, поддержкой аудиокодека AAC, автономностью до 7 часов или до 36 часов с учетом зарядного футляра, а также черной, белой и синей расцветками.