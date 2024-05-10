Представлены наушники Sennheiser ACCENTUM True Wireless

Компания Sennheiser пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью ACCENTUM True Wireless, которые появятся в продаже 21 мая по цене в 200 долларов. Новинка характеризуется 7-мм динамическими преобразователями True Response диаметром 7 мм, воспроизведением «глубоких басов, естественных средних и чётких высоких частот», системой гибридного активного шумоподавления звука с возможностью выбора степени прозрачности посредством приложения, 5-полосным эквалайзером, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, поддержкой Bluetooth LE Audio и Auracast, кодеков SBC, AAC, aptX и LC3, автономностью до 8 часов или до 28 часов с учетом зарядного кейса.