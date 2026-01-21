Представлены наушники Sony LinkBuds Clip

Компания Sony пополнила ассортимент беспроводных наушников открытого типа моделью LinkBuds Clip, которая оценена в 230 долларов. Новинка характеризуется надёжной фиксацией, технологией снижения утечки звука, тремя режимами прослушивания (обычный, Voice Boost с усилением речи и режимом снижения утечки звука), технологией улучшения звука DSEE, системой захвата голоса с двумя микрофонами, датчиком костной проводимости и ИИ-алгоритмами шумоподавления, временем автономной работы до 9 часов или до 37 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки (3 минуты зарядки хватит на час работы), функцией одновременного сопряжения с двумя устройствами, защитой от брызг в соответствии со степенью IPX4, а также чёрной, серо-бежевой, зелёной и лавандовой расцветками.