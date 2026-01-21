Представлены наушники Sony LinkBuds Clip

Компания Sony пополнила ассортимент беспроводных наушников открытого типа моделью LinkBuds Clip, которая оценена в 230 долларов. Новинка характеризуется надёжной фиксацией, технологией снижения утечки звука, тремя режимами прослушивания (обычный, Voice Boost с усилением речи и режимом снижения утечки звука), технологией улучшения звука DSEE, системой захвата голоса с двумя микрофонами, датчиком костной проводимости и ИИ-алгоритмами шумоподавления, временем автономной работы до 9 часов или до 37 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки (3 минуты зарядки хватит на час работы), функцией одновременного сопряжения с двумя устройствами, защитой от брызг в соответствии со степенью IPX4, а также чёрной, серо-бежевой, зелёной и лавандовой расцветками.

Наушники OPPO Enco X3s оценили в £130…
Компания OPPO объявила о выходе беспроводных наушников Enco X3s, которые разработаны в партнерстве с Dyna…
Официально: наушники Xiaomi Buds 6 готовы к выходу …
Компания Xiaomi официально объявила о скором релизе беспроводных наушников Buds 6. Производитель уже нача…
Наушники Realme Buds Air8 оценили в 40 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Buds Air8, которая обойдется на дебю…
Обзор UGREEN LightBuds WS217. Доступные TWS наушники с Bluet…
Тестируемые наушники UGREEN LightBuds WS217 относятся к недорогому сегменту и при этом для соединения с и…
Обзор Оклик HS-L305G. Доступные игровые наушники с проводным…
Игровые наушники Оклик HS-L305G оснащены 50 мм динамиками, микрофоном с чистой передачей голоса, выполнен…
Представлены наушники ASUS ROG Cetra Open Wireless…
Компания ASUS пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью открытого типа ROG Cetra Open Wireless…
Представлены беспроводные наушники Anker Soundcore P31i …
Компания Anker пополнила ассортимент среднебюджетных беспроводных наушников моделью Soundcore P31i, котор…
Наушники Baseus Inspire XH1 оценили в 14 тысяч рублей …
В российской продаже появились беспроводные полноразмерные наушники Baseus Inspire XH1, которые оценены в…
Обзор Rapoo H120. Недорогая разговорная гарнитура для учебы и работыОбзор Rapoo H120. Недорогая разговорная гарнитура для учебы и работы
Обзор Оклик HS-L305G. Доступные игровые наушники с проводным подключениемОбзор Оклик HS-L305G. Доступные игровые наушники с проводным подключением
Обзор SVEN E-315B. Недорогие TWS наушники с шумоподавлением и приложением до 2 тысячОбзор SVEN E-315B. Недорогие TWS наушники с шумоподавлением и приложением до 2 тысяч
Обзор SVEN AP-B800MV. Беспроводные наушники с гибридным шумоподавлениемОбзор SVEN AP-B800MV. Беспроводные наушники с гибридным шумоподавлением
Обзор Honor Choice Earbuds X7 Pro. Доступные наушники с LDAC и ANCОбзор Honor Choice Earbuds X7 Pro. Доступные наушники с LDAC и ANC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor