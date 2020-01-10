Представлены наушники Thermaltake Shock XT 7.1 и Shock XT

Thermaltake представила сегодня игровые гарнитуры серии Shock - Shock XT 7.1 и Shock XT. Игровая гарнитура Shock XT 7.1 - это легкая игровая гарнитура, созданная продлить удовольствие ваших игровых сессий. Гарнитура оснащена высококачественным виртуальным объемным звуком 7.1 и 50-мм динамиками, которые минимизируют искажения, создавая чистый и яркий звук на низких, так и на высоких частотах в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц.

Игровая гарнитура Shock Shock XT тоже оснащена 50-миллиметровыми динамиками большого размера, которые сводят к минимуму искажения, создавая чистый и яркий звук на низких, так и на высоких частотах в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Гарнитура поставляется с встроенным блоком управления для быстрого управления громкостью и отключением микрофона, а также работает с несколькими игровыми платформами (ПК, игровые приставки, мобильные устройства и VR). Амбушюры имеют поворотный механизм и складываются, а также с помощью с 8-уровневой регулировкой оголовья могут быть подстроены под любой размер головы.