Представлены наушники Xiaomi Buds 5 Pro

Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Buds 5 Pro, которая оценена в 205 долларов за версию с Wi-Fi и 180 долларов за обычный вариант с Bluetooth. Новинка характеризуется системой двойного усилителя и тройного драйвера с 11-ммм титановым вуфером и 10-мм керамическим твитером, настройкой Harman Golden Ear, активной системой шумоподавления с эффективностью до 55 дБ, тремя микрофонами, поддержкой не только записи звука, но и преобразования голоса в текст и создания резюме, двусторонним переводом, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, поддержкой аудиокодеков AAC, SBC, aptX Lossless и aptX Adaptive LC3, сертификацией Hi-Res Audio (48 кГц/24 бит), адаптером Wi-Fi с максимальной скоростью передачи 4,2 Мбит/с, батареей ёмкостью 53 мАч или 64 мАч, а также ёмкостью аккумулятора зарядного футляра 570 мАч.