Представлены беспроводные наушники iQOO TWS 1i

Компания iQOO пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью iQOO TWS 1i, которые оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 14 долларов. Новинка характеризуется внутриканальной конструкцией, 10-мм драйверами, эффектами iQOO Monster Sound для геймеров, панорамным 3D-звуком, стереозвуковыми эффектами DeepX, AI-шумоподавлением для подавления окружающих звуков, батареей ёмкостью 49 мАч, автономностью до 10 часов или до 45 часов с учетом зарядного футляра, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3 с поддержкой одновременного соединения с двумя устройствами, режимом сверхнизкой задержки 55 мс, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью P54, а также черной и белой расцветками.

Представлены беспроводные наушники iQOO TWS 1i…
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