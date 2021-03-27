Представлены недорогие ноутбуки Lenovo 14e/14w Gen 2

Компания Lenovo пополнила ассортимент недорогих ноутбуков моделями 14e Gen 2 и 14w Gen 2, которые ориентированы на студентов и учеников школ. Первый поставляется с предустановленной Chrome OS, а второй – с Windows 10 for Education. Новинки характеризуются 14-дюймовым экраном с разрешением 1366:768 пикселей и 1920:1080 точек на выбор (второй вариант может оснащаться опциональной поддержкой сенсорного ввода), процессорами AMD Ryzen for Chromebooks (Ryzen 7 3700C или Ryzen 5 3500C) и AMD 3015e соответственно, прочным корпусом с защитой в соответствии со стандартом MIL-SPEC 810H), клавиатурой с защитой от пролитой жидкости, массой 1,45 кг, до 8 ГБ ОЗУ DDR4, 64 ГБ флеш-памяти MMC и 256 ГБ на твердотельном накопителя во втором варианте, интерфейсами USB Type-C, USB 3.1 Type-A и HDMI 1.4, 3,5-мм разъемом и поддержкой Wi-Fi 6. Ноутбуки появятся в продаже в мае этого года по цене от 334 долларов.