Представлены недорогие смартфоны Vivo Y10 и Y10 (t1 version)

Компания Vivo пополнила ассортимент доступных смартфонов моделями Y10 и Y10 (t1 version), которые оценены в Китае в 173 доллара. Vivo Y10 характеризуется платформой MediaTek Helio P35, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти, eMMC, поддержкой Bluetooth 5.0, 6,51-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой разрешением 13 Мп и 2 Мп, пластиковым корпусом, массой 179 г, размерами 163,96:75,2:8,28 мм, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 10-Вт зарядкой, 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной ОС Android 11. Vivo Y10 (t1 version) отличается процессором Helio P70, более скоростной флеш-памятью UFS 2.1 и адаптер беспроводной связи 5.1.