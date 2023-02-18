Представлены необычные наушники Creative Outlier Free

Компания Creative пополнила ассортимент беспроводных наушников моделями Outlier Free и Free Pro, которые основаны на технологии костной проводимости. Звуковые волны в данном случае передаются во внутреннее ухо через вибрацию скул.

Модель Outlier Free характеризуется автономностью до 10 часов, поддержкой быстрой зарядки, защитой от воды в соответствии со степенью IPX5, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, микрофоном, поддержкой голосовых помощников и корпусом с использованием титанового сплава. Старшая модель Outlier Free Pro может похвастаться наличием музыкального плеера, 8 ГБ флеш-памяти, поддержкой MP3, FLAC, WAV и APE, а также более продвинутой защитой от воды (степень IPX8). Наушники оценены в 80 и 130 евро соответственно.

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