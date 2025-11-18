Наушники OPPO Enco Buds3 Pro+ оценили в 24 доллара

Компания OPPO пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Enco Buds3 Pro+, которая основана на 12,4-мм динамиках с титановым покрытием. Новинка также характеризуется поддержкой фирменной технологии Alive Audio для расширения звукового пространства, активной системой шумоподавления с эффективностью 32 дБ, режимом прозрачности, двумя микрофонами с поддержкой искусственного интеллекта для лучшей слышимости собеседника во время телефонных звонков, сертификацией аккумулятора TÜV Rheinland, автономностью до 12 или до 43 часов с учетом зарядного кейса, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на четыре часа работы), адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP55 и работой при температуре до 55 °C. Наушники оценены на дебютном индийском рынке в эквивалент 24 долларов.