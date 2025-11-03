Представлены наушники Audio-Technica ATH-M50x ENSO

Компания Audio-Technica пополнила ассортимент полноразмерных наушников лимитированной моделью ATH-M50x ENSO, которая может похвастаться гравировкой на амбушюрах и оголовье. Новинка характеризуется 45-мм динамиками с крупной апертурой и алюминиевыми звуковыми катушками с медным покрытием, звукоизолирующими амбушюрами, поворотными (на 90°) чашками, складной конструкцией и уникальным серийным номером, поскольку наушники выпущены в количестве 5000 экземпляров. Также в комплект поставки входят подставка для наушников, чехол для переноски, три кабеля, адаптер на 6,3 мм и защитный чехол. Цена наушников составляет 200 долларов.