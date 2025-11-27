Наушники HONOR Earbuds S оценили в 42 доллара

Компания пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Earbuds S, которая получила 12,4-миллиметровый динамик. Новинка также характеризуется технологией Dynamic Bass, поддержкой пространственного аудио Spatial Audio, системой активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 49 дБ, двумя микрофонами и алгоритмами ИИ для подавления фонового шума во время телефонных разговоров, массой одного наушника 5,3 грамма, временем автономной работы до 9,5 часа или до 42,5 часа с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 3 часа работы), защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP54 и адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3. Цена наушников на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 42 долларов.