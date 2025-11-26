Huawei представила наушники FreeBuds Pro 5

Huawei недавно представила обширную линейку новинок, куда вошли Mate 80, складной Mate X7 и планшет MatePad Edge. Одновременно компания показала и свои свежие премиальные TWS-наушники FreeBuds Pro 5. Huawei FreeBuds Pro 5 получили улучшенное активное шумоподавление и поддержку высококачественного Lossless-звука, внутри установлен новый кастомный процессор Kirin A3 и система из двух драйверов. В каждом наушнике работает ультралинейный басовый динамик с двойными магнитами в паре с микропланарным твитером. Благодаря технологии NearLink E2.0 и фирменному процессору Kirin A3 гарнитура обеспечивает передачу Lossless-аудио со скоростью до 4,6 Мбит/сек.

Модель совместима с кодеками AAC, SBC, LDAC и L2HC, а конструкция новинки выполнена в формате внутриканальных наушников с ножкой, также используются силиконовые амбушюры. Зарядный футляр имеет вытянутую «таблеточную» форму, для соединения предусмотрен Bluetooth 6.0 и одновременная работа с несколькими устройствами. Чехол защищён по стандарту IP54, а сами наушники — по IP57. По автономности заявлено до 8 часов работы без активного шумоподавления или до 33 часов вместе с кейсом. При включённом шумоподавлении наушники работают до 5 часов и до 22 часов с футляром. Довольно интересное решение на самом деле, но пока что не совсем понятно, как эти наушники будут конкурировать с многочисленными моделями других производителей за примерно те же деньги. Всё же у новинки нет никакой фишки.
Наушники Baseus Bass BP1 Pro оценили в 4 тысячи рублей …
Компания Baseus выпустила в российскую продажу беспроводные наушники Bass BP1 Pro, которые обойдутся в 4 …
Apple AirPods Pro 3 поставляются без кабеля зарядки…
Практика комплектовать устройства аксессуарами, когда-то считавшаяся нормой, постепенно уходит в прошлое.…
Официально: наушники HUAWEI FreeBuds 7i готовы к выходу…
Компания HUAWEI объявила, что беспроводные наушники FreeBuds 7i будут представлены 4 сентября в Китае. Пр…
Наушники OPPO Enco Buds3 Pro+ оценили в 24 доллара…
Компания OPPO пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Enco Buds3 Pro+, которая основана на 1…
Представлены беспроводные наушники Anker Soundcore P31i …
Компания Anker пополнила ассортимент среднебюджетных беспроводных наушников моделью Soundcore P31i, котор…
Представлены недорогие наушники OnePlus Buds 3V …
Компания OnePlus пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Buds 3V, которая оценена на дебютно…
Обзор Rapoo VH800. Беспроводные игровые наушники…
Беспроводная гарнитура Rapoo VH800 поддерживает два варианта беспроводного соединения по Bluetooth 5.2 и …
CMF представила долгоиграющие наушники Headphone Pro…
CMF, бренд компании Nothing, выпускающий недорогие устройства, который вскоре станет самостоятельной доче…
Игровые наушники с 7.1 звуком и ENC. Обзор RAPOO VH310Игровые наушники с 7.1 звуком и ENC. Обзор RAPOO VH310
Обзор Rapoo H150S. Разговорная гарнитура для офиса и домаОбзор Rapoo H150S. Разговорная гарнитура для офиса и дома
Обзор RAPOO VH650. Игровые наушники с 7.1 звуком и микрофоном с ENCОбзор RAPOO VH650. Игровые наушники с 7.1 звуком и микрофоном с ENC
Обзор Defender Triple. Беспроводные наушники для работы и отдыхаОбзор Defender Triple. Беспроводные наушники для работы и отдыха
ZONE 51 GENEZIS обзор и тесты беспроводных игровых наушниковZONE 51 GENEZIS обзор и тесты беспроводных игровых наушников
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor