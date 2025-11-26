Huawei представила наушники FreeBuds Pro 5

Модель совместима с кодеками AAC, SBC, LDAC и L2HC, а конструкция новинки выполнена в формате внутриканальных наушников с ножкой, также используются силиконовые амбушюры. Зарядный футляр имеет вытянутую «таблеточную» форму, для соединения предусмотрен Bluetooth 6.0 и одновременная работа с несколькими устройствами. Чехол защищён по стандарту IP54, а сами наушники — по IP57. По автономности заявлено до 8 часов работы без активного шумоподавления или до 33 часов вместе с кейсом. При включённом шумоподавлении наушники работают до 5 часов и до 22 часов с футляром. Довольно интересное решение на самом деле, но пока что не совсем понятно, как эти наушники будут конкурировать с многочисленными моделями других производителей за примерно те же деньги. Всё же у новинки нет никакой фишки.