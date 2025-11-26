Huawei представила наушники FreeBuds Pro 5

Huawei недавно представила обширную линейку новинок, куда вошли Mate 80, складной Mate X7 и планшет MatePad Edge. Одновременно компания показала и свои свежие премиальные TWS-наушники FreeBuds Pro 5. Huawei FreeBuds Pro 5 получили улучшенное активное шумоподавление и поддержку высококачественного Lossless-звука, внутри установлен новый кастомный процессор Kirin A3 и система из двух драйверов. В каждом наушнике работает ультралинейный басовый динамик с двойными магнитами в паре с микропланарным твитером. Благодаря технологии NearLink E2.0 и фирменному процессору Kirin A3 гарнитура обеспечивает передачу Lossless-аудио со скоростью до 4,6 Мбит/сек.

Модель совместима с кодеками AAC, SBC, LDAC и L2HC, а конструкция новинки выполнена в формате внутриканальных наушников с ножкой, также используются силиконовые амбушюры. Зарядный футляр имеет вытянутую «таблеточную» форму, для соединения предусмотрен Bluetooth 6.0 и одновременная работа с несколькими устройствами. Чехол защищён по стандарту IP54, а сами наушники — по IP57. По автономности заявлено до 8 часов работы без активного шумоподавления или до 33 часов вместе с кейсом. При включённом шумоподавлении наушники работают до 5 часов и до 22 часов с футляром. Довольно интересное решение на самом деле, но пока что не совсем понятно, как эти наушники будут конкурировать с многочисленными моделями других производителей за примерно те же деньги. Всё же у новинки нет никакой фишки.