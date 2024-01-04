Представлены ноутбуки ASUS ROG Phantom 14 2024

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков серией ROG Phantom 14 2024, в которую вошли модели Classic Edition и Nebula Edition. Новинки характеризуются 8-ядерным процессором AMD Ryzen 9 7940HS, видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 32 ГБ ОЗУ стандарта DDR5, 14-дюймовым IPS-дисплеем с яркостью 500 нит, разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 165 Гц и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, батареей ёмкостью 76 Втч, поддержкой 100-Вт зарядки, клавиатурой с ходом клавиш 1,7 мм, четырьмя динамиками, ИК-камерой с разрешением Full HD, поддержкой Wi-Fi 6E, портами USB-A 3.2 Gen 2, USB 4 и USB-C 3.2 Gen 2, слотом для карты памяти MicroSD, интерфейсом HDMI 2.1 и 3,5-мм гнездом для наушников. ASUS ROG Phantom 14 2024 Classic Edition с RTX 4080 оценен в 2675 долларов, а ROG Phantom 14 2024 Nebula Edition с RTX 4090 – в 3240 долларов.