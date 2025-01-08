Представлены ноутбуки ASUS Vivobook 14 и 16 на Snapdragon X и Ryzen AI 300

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков новым поколением моделей Vivobook 14 и Vivobook 16, которые построены на процессорах Qualcomm Snapdragon X и чипах AMD Ryzen AI 7 350 или Ryzen AI 5 340.

Новинки также оснастили твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью до 1 ТБ, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5x у вариантов на Snapdragon X и до 32 ГБ на AMD, IPS-дисплеями с разрешением 1920:1200 точек и кадровой частотой 60 Гц, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, веб-камерой разрешением 1080p, двумя интерфейсами USB4 Type-C и двумя USB 3.2 Gen 1 Type-A, портом HDMI, гнездом для наушников, а также корпусами толщиной 17,9 мм и массой 1,49 или 1,88 кг соответственно. Ноутбуки появятся в продаже в первом квартале этого года по цене от 700 и от 750 долларов соответственно.