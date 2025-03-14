Представлены ноутбуки ASUS Vivobook S14 и S16 на Snapdragon X Elite

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделями S14 (S3407QA) и S16 (S3607QA), которые основаны на 8-ядерной однокристальной системе Qualcomm Snapdragon X Elite X1-26100 c тактовой частотой до 2,97 ГГц, кэшем 30 МБ и отдельным нейронным процессором (NPU) производительностью до 45 TOPS.

Новинки также получили поддержку Copilot+, предустановленную операционную систему Windows 11 (Home или Pro), 16 ГБ или 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X (8448 МГц), твердотельный накопитель M.2 NVMe PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, IPS или OLED-экраны с разрешением 1920:1200 точек или 2560:1600 точек и частотой обновления 60 Гц или 144 Гц, поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, разъемы USB4 Gen 3 Type-C (до 40 Гбит/с), USB 3.2 Type-A и HDMI 2.1, ИК-камеру разрешением 1080p с поддержкой Windows Hello и шторкой, акустику с сертификацией Dolby Atmos, АКБ ёмкостью 70 Втч и зарядным устройством мощностью 65 Вт. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.