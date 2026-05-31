Представлены ноутбуки Acer TravelMate X2 14

Компания Acer объявила о выпуске ноутбуков TravelMate X2 14 и TravelMate X2 15, которые основаны на чипах Intel Core 3 304, Core 5 320 и Core 7 350 со встроенной графикой Intel Graphics. Новинки также оснастили 15,6- и 14-дюймовыми IPS-экранами с разрешением 1920:1080 точек и 1920:1200 точек соответственно, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, накопителем PCIe Gen4 NVMe вместимостью до 1 ТБ, прочностью по стандарту MIL-STD 810H, дискретным модулем TPM 2.0, системой Acer ProShield Plus, механической шторкой для веб-камеры, функцией оповещения о вскрытии корпуса, батареей ёмкостью 65 Втч и 53 Втч соответственно, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, двумя интерфейсами USB Type-C с поддержкой USB 3.2 Gen 2, двумя портами USB Type-A, разъемом HDMI 2.1, гигабитный портом RJ-45, стереодинамиками с поддержкой DTS Audio, а также корпусами массой 1,5 кг и 1,4 кг соответственно. Цены на ноутбуки пока не объявлены.