Представлены ноутбуки Apple MacBook Air 2024

Компания Apple пополнила ассортимент ноутбуков моделью MacBook Air 2024 года, которая появится в продаже 8 марта. Новинку оснастили фирменным процессором M3 с увеличенной на 60% производительностью, чем модель на M1, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E, 15,3-дюймовым экраном Liquid Retina с разрешением 2880:1864 пикселей или 13,6-дюймовым с разрешением 2560:1664 пикселей в зависимости от версии, до 24 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью до 2 ТБ, клавиатурой с подсветкой, веб-камерой с разрешением 1080p, двумя интерфейсами USB-C Thunderbolt, портом для зарядки MagSafe, 3,5-мм гнездом и автономностью до 18 часов. Младшая версия оценена от 1100 долларов, а старшая – от 1300 долларов.

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