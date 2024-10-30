Представлены ноутбуки Apple MacBook Pro на чипах M4

Компания Apple пополнила ассортимент ноутбуков новым поколением MacBook Pro на базе фирменных 3-нанометровых процессоров M4, M4 Pro и M4 Max. Первый чип показывает производительность в 1,8 раза выше, чем M3, а последний – до 3,4 раза.

Новинки также оснастили от 16 ГБ до 128 ГБ унифицированной памяти, экраном Liquid Retina XDR с нанотекстурой и пиковой яркостью 1000 нит в режиме SDR, 12-Мп камерой Center Stage, временем автономной работы до 24 часов, тремя интерфейсами Thunderbolt 4 в конфигурациях на M4, тремя портами Thunderbolt 5 в старших версиях, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также предустановленной операционной системой macOS Sequoia. 14-дюймовый MacBook Pro на чипе M4 оценен от 1600 долларов, 14-дюймовый MacBook Pro с M4 Pro – от 2000 долларов, 16-дюймовый MacBook Pro – 2500, а за 16-дюймовый MacBook Pro на M4 Max попросят от 4000 долларов.

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