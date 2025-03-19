Представлены ноутбуки Dell Pro Max 14 и Pro Max 16 Premium

Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков моделями Pro Max 14 и Pro Max 16 Premium, которые базируются на чипах Intel Core Ultra (Series 2) и AMD Ryzen и Ryzen Threadripper. Обе новинки оснастили дискретными видеокартами NVIDIA RTX PRO Blackwell Generation, до 64 ГБ оперативной памяти, интерфейсами Thunderbolt 5 (USB-C) с пропускной способностью 120 Гбит/с и поддержкой 130-Вт зарядки, 8-Мп веб-камерой с Windows Hello, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также клавиатурой с microLED-подсветкой.

Dell Pro Max 14 Premium получил корпус массой 1,62 кг, батарею ёмкостью 72 Втч и 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 2560:1600 точек и яркостью 500 нит. Старшая модель отличается корпусом массой 2,25 кг, аккумулятором ёмкостью 96 Втч и 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3840:2400 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью HDR 1000 нит и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3. Ноутбуки появятся в продаже в июле этого года, но цены пока не раскрываются.