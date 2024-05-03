Представлены ноутбуки Dynabook Satellite Pro C

Компания Dynabook (сейчас принадлежит Sharp) пополнила ассортимент ноутбуков серией Satellite Pro C, в которую вошли модели Satellite Pro C40-K и Satellite Pro C50-K с 14- и 15,6-дюймовыми Full HD-дисплеями соответственно. Новинки оснащаются чипами Intel Core 3 100U, Core 5 120U, Core 7 160U, Core i3-1305U, Core i5-1345U, Core i7-1365U, Core i5-1340P и Core i7-1360P, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4, SSD PCIe вместимостью до 1 ТБ, корпусом массой 1,39 кг и 1,54 кг, а также толщиной корпуса 18,75 мм, батареей ёмкостью 53 Втч, интерфейсами HDMI, USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-C и USB 3.2 Gen 1 Type-A, ридером для карт памяти microSD, портом RJ45 и 3,5-мм гнездом для наушников или колонок. Ноутбуки уже продаются на американском рынке по цене от 730 долларов.