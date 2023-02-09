Представлены ноутбуки Gigabyte Aorus 17 и Aorus 15

Компания Gigabyte пополнила ассортимент ноутбуков моделями Aorus 17 и Aorus 15, которые основаны на чипах Intel Core последнего поколения вплоть до 14-ядерного Core i7-13700H с тактовой частотой до 5 ГГц.

Новинки также оснастили дисплеями с разрешением 1920:1080 или 2560:1440 пикселей, кадровой частотой 144, 240 или 300 Гц и 100% охватом цветовой гаммы, до 64 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR5-4800, двумя твердотельными накопителями M.2 стандарта PCIe 4.0, графическими адаптерами GeForce RTX 4050 с 6 ГБ памяти, GeForce RTX 4060 или RTX 4070 с 8 ГБ и TDP 140 Вт, поддержкой 100-Вт зарядки, клавиатурами с трёхзонной RGB-подсветкой, двумя 2-Вт динамиками, веб-камерой с разрешением Full HD, аккумулятором ёмкостью 99 Втч, а также адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.