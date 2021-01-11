Представлены ноутбуки HP Dragonfly Max и Dragonfly G2

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделями Dragonfly Max и Dragonfly G2, старт продаж которых намечен на этот месяц. HP Dragonfly G2 получил процессоры Intel одиннадцатого поколения и до 32 ГБ оперативной памяти. Оба ноутбука оснастили клавиатурами с подсветкой и защитой от пролитой жидкости, возможностью определения, находится ноутбук на твердой поверхности или на коленях пользователя, 13,3-дюймовыми дисплеями и поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Dragonfly G2 получил экраны с разрешением FullHD или 4K с поддержкой HDR400 и яркостью до 1000 кд/м2, а также камеру на 1.2 Мп. Dragonfly Max может похвастаться 5 Мп камерой и ИК-датчиком. Цены на ноутбуки будут объявлены позже.