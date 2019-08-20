Представлены ноутбуки HP Pavilion Gaming 15 на AMD Ryzen

Компания HP пополнила ассортимент игровых ноутбуков Pavilion Gaming 15 новыми моделями, которые построены на процессорах AMD Ryzen 3000-й серии. Ноутбук Pavilion Gaming 15 характеризуется 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей и частотой 60 Гц (позже ожидается версия на 144 Гц), процессорами Ryzen 5 3550H или Ryzen 7 3750H, дискретными видеокартами вплоть до GeForce GTX 1660 Ti Max-Q, пластиковым корпусом толщиной 23,5 мм, обновленной системой охлаждения с большими тепловыми трубками и двумя вентиляторами, а также максимальным уровнем шума 42 дБА. Новинки появятся в продаже в сентябре по цене от 800 долларов.