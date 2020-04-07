Представлены ноутбуки HP ProBook на процессорах AMD Ryzen 4000

Компания HP представила обновленные ноутбуки ProBook 445 G7 и ProBook 455 G7, основанные на процессорах серии Ryzen 4000. Новинки характеризуются алюминиевыми корпусами, 14- и 15-дюймовыми дисплеями SVA HD (1366:768 пикселей) или IPS (1920:1080 точек), до 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, 4-ядерным процессором Ryzen 3 4300U, шестиядерным Ryzen 5 4500U или восьмиядерным Ryzen 7 4700U, твердотельным модулем PCIe NVMe до 512 ГБ и жёстким диском до 1 ТБ, двумя портами USB 3.1 Gen 1 Type-A, USB 3.1 Type-C и USB 2.0, гнездом для Ethernet-кабеля, интерфейсом HDMI и аккумулятором ёмкостью 45 Втч. Ноутбуки появятся в продаже в конце этого месяца.