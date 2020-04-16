Представлены ноутбуки HP ZBook Studio и ZBook Create

Компания HP представила обновленные ноутбуки ZBook Studio и ZBook Create, которые предназначены для профессионалов, работающих с графикой, фото, видео и т.д. Новинки оснащаются видеокартами NVIDIA Quadro вплоть до топовой Quadro RTX 5000 и NVIDIA GeForce вплоть до GeForce RTX 2080 Super, 15,6-дюймовым OLED или IPS-экраном с разрешением до 4K и максимальной яркостью 1000 кд/м2, 100% охватом цветового пространства DCI-P3, процессорами Intel вплоть до восьмиядерных Core i9 поколения Comet Lake-H и Intel Xeon, системой охлаждения с испарительной камерой, скоростными накопителями PCIe SSD, алюминиевым корпусом с размерами 354:234,6:17,5 мм, соответствием стандарту MIL STD 810G и автономной работой до 17,5 часов. Ноутбуки появятся в продаже в августе этого года, а цена будет объявлена позже.