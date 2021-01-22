Представлены ноутбуки Honor MagicBook 14 и MagicBook 15 2021

Компания Honor пополнила ассортимент ноутбуков моделями MagicBook 14 2021 и MagicBook 15 2021, которые отличаются габаритами и диагональю дисплеев. Новинки оснастили чипами Intel Core i5-1135G7 и Core i7-1165G7, графическим адаптером NVIDIA GeForce MX450 GPU,16 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем PCIe NVMe вместимостью 512 ГБ, 14- и 15,6-дюймовыми IPS-дисплеями с разрешением Full HD, соотношением сторон 16:9, 100% охватом цветовой палитры sRGB и пиковой яркостью 300 кд/м2, поддержкой Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, портом USB 3.2 Gen 1 Type-C, одним интерфейсом HDMI и двумя USB 2.0 Type-A, 3,5 мм разъемом, выдвижной веб-камерой, дактилоскопом, предустановленной ОС Windows 10, поддержкой многоэкранной совместной работы, батареями ёмкостью 56 и 42 Втч, а также поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт. Ноутбуки появятся в продаже 27 января по цене от 757 долларов.