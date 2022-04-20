Представлены ноутбуки Honor MagicBook X 2022

Компания Honor представила серию ноутбуков MagicBook X 2022, которая состоит из 14- и 15-дюймовой моделей MagicBook X14 и MagicBook X15 соответственно. Новинки оснастили корпусом из алюминиевого сплава толщиной 15,9 мм и массой от 1,38 кг, IPS-дисплеями с разрешением Full HD, защитой для глаз и сертификацией TÜV Rheinland, функцией «Multi-screen Collaboration» для простого взаимодействия со смартфоном, чипами Intel Core одиннадцатого поколения, до 16 ГБ ОЗУ DDR4, твердотельными накопителями вместимостью 512 ГБ, дактилоскопом в клавише включения, адаптером питания на 65 Вт и предустановленной ОС Windows 11.

Ноутбуки появятся в продаже 28 апреля, а сейчас они доступны для предзаказа. MagicBook X15 с Core i5, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD оценен в 545 долларов, а с 16 ГБ ОЗУ – в 640 долларов. MagicBook X14 с Core i5, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD стоит 623 доллара.
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