Представлены ноутбуки Huawei MateBook D 2020 Ryzen Edition

Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделями MateBook D 2020 Ryzen Edition – MateBook D14 и MateBook D15. Новинки оснащаются 14 и 15,6-дюймовыми IPS-дисплеями с разрешением 1920:1080 точек, восьмиядерным процессором процессор Ryzen 7 4700U с тактовой частотой от 2,0 ГГц до 4,1 ГГц или шестиядерным Ryzen 5 4500U с тактовой частотой от 2,3 до 4,0 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем NVMe SSD ёмкостью 512 ГБ, сканером отпечатков пальцев в кнопке включения и адаптером питания с разъёмом USB Type-C мощностью 65 Вт. Ноутбуки будут доступны в серой и серебристой расцветках от 585 до 670 долларов.