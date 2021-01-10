Представлены ноутбуки LG Gram 2021 на чипах Intel Tiger Lake

Компания LG пополнила ассортимент тонких и легких ноутбуков моделями LG Gram 2021, дата начала продаж и стоимость которых будут объявлены позже. Обновленная серия получила пять моделей: от 14-дюймового лэптопа массой 999 г до 17-дюймовой модели, которая весит 1350 г. Новинки оснастили аккумуляторами ёмкостью от 72 до 80 Втч, корпусом из магниевого сплава, экранами с соотношением сторон 16:10 и 99% охватом цветовой палитры DCI-P3, чипами Intel Tiger Lake одиннадцатого поколения с графикой Intel Iris Xe, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x, слотами для M.2 Dual SSD (NVMe), интерфейсами USB 4 Gen3x2 (USB PD, Thunderbolt 4), USB 3.2 Gen2, HDMI, microSD/UFS, защитой по военному стандарту MIL-STD 810, поддержкой DTS X Ultra и Wi-Fi 6, дактилоскопом и поддержкой стилуса в некоторых моделях.

Комментарии и отзывы LG Gram 2021
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