Представлены ноутбуки LG Gram на чипах Intel Comet Lake

Компания LG представила новые ноутбуки Gram с дисплеями на 17, 15,6 и 14 дюймов по диагонали. Новинки характеризуются разрешением 2560:1600 пикселей (у старшей модели) и 1920:1080 пикселей, четырехъядерным процессором Intel Core i5-10210U поколения Comet Lake с тактовой частотой 1,6–4,2 ГГц, графикой Intel UHD и поддержкой многопоточности, 8 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 (можно расширить до 24 ГБ), твердотельным накопителем NVMe SSD ёмкостью 256 ГБ, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, стереофоническими динамиками, слотом microSD, сетевым Ethernet-контроллером, портами USB Type-C и USB 3.0 Type-A, интерфейсом HDMI, предустановленной операционной системой Windows 10 Pro и сканером отпечатков пальцев.