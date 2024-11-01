Представлены ноутбуки LG Ultra PC на Intel Core 13-го поколения

Компания LG пополнила ассортимент недорогих ноутбуков новым поколением модели Ultra PC, основанной на чипах Intel Core тринадцатого поколения. Новинка характеризуется 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1200 точек, 6-ядерным процессором Core i3-1315U или 10-ядерным Core i5-1334U, 8 ГБ оперативной памяти (есть дополнительный слот DDR4 SO-DIMM), твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ (есть еще один слот под PCIe 4.0), корпусом толщиной 19,4 мм и массой 1,7 кг, литий-ионной батареей ёмкостью 51 Втч, интерфейсом HDMI, портом USB-A, двумя разъемами USB-C с поддержкой PD3, портом USB 2.0 Type-A и 3,5-мм гнездом для наушников. Ноутбуки оценены на дебютном южнокорейском рынке в 440 и 500 долларов в зависимости от конфигурации.

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