Представлены ноутбуки Lenovo IdeaPad Gaming 3 и IdeaPad Gaming 3i

Ноутбуки Lenovo IdeaPad Gaming 3i и Lenovo IdeaPad Gaming 3 были представлены на выставке MWC 2022 28 февраля. Эти ноутбуки, предназначенные для студентов-геймеров, будут доступны с 15-дюймовым и 16-дюймовым размерами дисплея.

Ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3i предлагается в двух вариантах: начиная с 15,6-дюймового IPS-дисплея WQHD (2560x1440 пикселей) с соотношением сторон 16:9, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 350 нит, а также 16- дюймовый WQHD+ (2560x1600 пикселей) IPS-дисплей с соотношением сторон 16:10, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 500 нит. Ноутбуки оснащены процессорами Intel Core i7 серии H 12-го поколения в сочетании с оперативной памятью DDR4 объемом до 32 ГБ (3200 МГц) и твердотельным накопителем PCIe NVMe (M.2) емкостью до 1 ТБ. 15-дюймовая модель IdeaPad Gaming 3i получает меньшую четырехэлементную батарею емкостью 60 Вт/ч, а ее технология Rapid Charge, как утверждается, заряжает 40 процентов батареи за 15 минут. Вес ноутбука составляет 2,4 кг, а толщина 21,8 мм.

16-дюймовая модель ноутбука IdeaPad Gaming 3i оснащена более крупной четырехэлементной батареей емкостью 71 Втч, а ее технология Rapid Charge, как утверждается, позволяет заряжать батарею на 50 процентов за 30 минут. Его вес составляет 2,5 кг, а толщина 20,9 мм. Кроме того, обе модели будут оснащены (до) графическим процессором Nvidia GeForce RTX 3060 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6, а также предлагают вариант графического процессора Intel Arc Graphics. Ноутбуки IdeaPad Gaming 3i оснащены звуковой системой Nahimic Audio 3D и фирменной игровой клавиатурой Lenovo с опциональной 4-зонной RGB-подсветкой на некоторых моделях.

Ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 также предлагается в двух вариантах: 15,6-дюймовый IPS-дисплей Full HD с соотношением сторон 16:9, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 300 нит, а также 16-дюймовый WQHD+ (2560x1440 пикселей) IPS-дисплей с соотношением сторон 16:10, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 500 нит. По сравнению с ноутбуками IdeaPad 3i, эти модели оснащены процессором AMD Ryzen 7 6800H и графикой Radeon. Процессоры работают в паре с оперативной памятью DDR4 объемом до 32 ГБ (4800 МГц) и твердотельным накопителем PCIe NVMe (M.2) емкостью до 1 ТБ. Эти ноутбуки оснащены (до) графическим процессором Nvidia GeForce RTX 3050 Ti с 4 ГБ видеопамяти GDDR6. Варианты подключения, а также порты на всех четырех ноутбуках идентичны. Они включают до Wi-Fi 6 и Bluetooth v5 для подключения. Порты включают два разъема USB 3.2 Gen 1 (USB Type-A), аудиоразъем, порт USB 3.2 Gen 2, порт HDMI 2.0 и порт RJ-45. Ноутбуки IdeaPad Gaming 3 не имеют интерфейса подключения Thunderbolt 4. Кроме того, ноутбуки серии Lenovo IdeaPad Gaming 3 также оснащены технологией охлаждения с четырьмя вентиляционными отверстиями, которая, как утверждается, обеспечивает более тихое и эффективное охлаждение по сравнению с предыдущим поколением.
Комментарии и отзывы Lenovo IdeaPad Gaming 3
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