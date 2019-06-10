Представлены ноутбуки Lenovo ThinkPad L490 и ThinkPad L590

Компания Lenovo представила два ноутбука ThinkPad L490 и ThinkPad L590, которые ориентированы на корпоративный сегмент. Новинки оснащаются процессорами Whiskey Lake от базового Celeron 4305U (2,2 ГГц) до топового Intel Core i7-8665U (1,9-4,8 ГГц), адаптером Bluetooth 5.0, модулем Wi-Fi 6, видеокартой AMD Radeon 535, TN-дисплеем с разрешением 1366:768 пикселей или IPS-панелью с разрешением Full HD, HDD в базовых версиях, SSD типоразмера M.2 в более продвинутых конфигурациях, двумя слотами для модулей оперативной памяти с максимальным объемом 64 ГБ. Размеры модели L490 равны 335:235:22,5 мм, масса – 1,69 кг, а L590 – 376,5:254,5:22,95 мм, масса – 2,03 кг. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.