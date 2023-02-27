Представлены ноутбуки Lenovo ThinkPad Z13 и Z16 Gen 2

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков новым поколением моделей ThinkPad Z13 и Z16 Gen 2, основанных на процессорах AMD Ryzen 7000. Z13 получит лишь интегрированную графику Radeon, а Z16 оснастят дискретной видеокартой AMD Radeon 6550M. Оба ноутбука оснащаются до 64 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью до 2 ТБ, версией дисплея с разрешением Full HD и соотношением сторон 16:10, а также 13-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880:1800 пикселей и сенсорным 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3840:2400 точек соответственно.

Производитель также отметил наличие нового материала «плетёный лён», на верхней крышке ноутбука, изготовленной из переработанного алюминия, тачпада, TrackPoint Quick Menu, веб-камерой разрешением 1080p и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E. Ноутбуки появятся в продаже по цене от 1250 и от 1750 долларов соответственно.