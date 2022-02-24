Представлены ноутбуки Nokia PureBook Pro

Компания OFF Global представила ноутбуки Nokia PureBook Pro с 15,6- и 17,3-дюймовыми экранами, которые среди прочего оснащаются предустановленной операционной системой Windows 11. Новинки также характеризуются 10-ядерными чипами Intel Core i3-1220P поколения Alder Lake с тактовой частотой до 4,4 ГГц и TDP 28 Вт, IPS-экранами с разрешением Full HD и яркостью 250 кд/м2, камерой на 2 Мп, накопителем M.2 SSD вместимостью 512 ГБ, 8 ГБ ОЗУ DDR4 с частотой 2666 МГц, клавиатурой с подсветкой, двумя разъемами USB Type-C и одним USB-A с протоколом USB 3.2, картридером, дактилоскпическим сенсором, четырьмя динамиками, адаптерами Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.0, батареями ёмкостью 57 Втч и 63 Втч соответственно. Ноутбуки появятся в продаже в апреле по цене в 700 и 800 евро соответственно.