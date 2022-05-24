Представлены ноутбуки Redmi Book Pro 2022 Ryzen Edition

Новинки характеризуются 16 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем на 512 ГБ, 6-ядерным процессором AMD Ryzen 5 6600H и 8-ядерным Ryzen 7 6800H, видеокартой GeForce RTX 2050 в топовой конфигурации старшей модели, дисплеем с разрешением 2,5К, частотой обновления 120 Гц, поддержкой DC Dimming и 100% охватом цветовой палитры sRGB в младшей модели, экраном с разрешением 3,2К и частотой 90 Гц в старшей, интерфейсами USB-C (Thunderbolt 4), USB-C, USB-A и HDMI 2.0, слотом для карт памяти SD в старшей модели, системой охлаждения с тремя тепловыми трубками и двумя кулерами в старшей модели.

Redmi Book Pro 14 2022 Ryzen Edition с Ryzen 5 6600H, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ оценен в 675 долларов, с Ryzen 7 6800H и тем же объемом памяти – 765 долларов. Redmi Book Pro 15 2022 Ryzen Edition с Ryzen 5 6600H, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ обойдется в 705 долларов, с Ryzen 7 6800H и тем же объемом памяти – 795 долларов, с Ryzen 5 6600H, 16 ГБ ОЗУ, SSD на 512 ГБ и графикой GeForce RTX 2050 – 885 долларов, а с Ryzen 7 6800H, 16 ГБ оперативной памяти, накопителем на 512 ГБ и GeForce RTX 2050 – 975 долларов.

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