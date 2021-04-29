Представлены ноутбуки Samsung Galaxy Book Pro и Book Pro 360

Компания Samsung представила ноутбуки Galaxy Book Pro и Book Pro 360, которые получили чипы Intel Core одиннадцатого поколения. Новинки оснастили 13,3 и 15,6-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением Full HD и поддержкой сенсорного ввода и пера S Pen в модели Pro 360, процессорами Core i7, i5 или i3 со интегрированной графикой и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450 в Book Pro, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR4x, твердотельным накопителем NVMe ёмкостью до 1 ТБ, поддержкой Wi-Fi 6 (802.11ax 2x2) и Bluetooth 5.1, аудиосистемой AKG, поддержкой 4G/LTE в Book Pro и 5G в Book Pro 360. Galaxy Book Pro появится в продаже по цене от 1000 долларов, а Galaxy Book Pro 360 – от 1200 долларов.

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