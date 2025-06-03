Представлены ноутбуки VAIO F14 и F16

Компания VAIO выпустила на японский рынок ноутбуки VAIO F14 и VAIO F16, которые основаны на 6-ядерном процессоре Intel Core 3 100U, 10-ядерном Core 5 120U и 10-ядерном Core 7 150U. Новинки также характеризуются от 8 до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью от 256 ГБ до 1 ТБ, 14- и 16-дюймовыми экранами с разрешением 1920:1080 точек и соотношением сторон 16:9 или 16:10 соответственно, двумя интерфейсами USB-A 3.0 (5 Гбит/с) и двумя USB-C 3.1 (DisplayPort 1.4 и PowerDelivery), портами HDMI и Ethernet 1000BASE-T, 3,5-мм аудиогнездом, ридером SD-карты памяти в старшей модели, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E (802.11ax), алюминиевым корпусом массой 1,23 кг и 1,59 кг соответственно, временем автономной работы до 7,7 и до 6 часов соответственно. Ноутбуки оценены от 1000 до 1870 долларов в зависимости от конфигурации.

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