Представлены ноутбуки Vaio SX12 и SX14

Бренд Vaio пополнил ассортимент ноутбуков моделями SX12 и SX14, которые получили 12,5- и 14-дюймовые экраны с разрешением Full HD. Новинки также характеризуются процессорами Intel Tiger Lake вплоть до 4-ядерного 8-поточного Core i7-1195G7 с тактовой частотой от 2,9 ГГц до 5,0 ГГц, до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe до 2 ТБ, поддержкой Wi-Fi 6, опциональной поддержкой сотовых сетей 4G/LTE, двумя разъемами USB Type-A и USB Type-С, интерфейсом HDMI, гнездом для сетевого кабеля, несколькими расцветками и предустановленной ОС Windows 11. Цены на ноутбуки будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Vaio SX12
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