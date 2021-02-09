Представлены ноутбуки XMG Core 15 и Core 17

Компания Schenker Technologies пополнила ассортимент ноутбуков моделями XMG Core 15 и Core 17, которые оснащаются 15,6 и 17,3-дюймовыми экранами соответственно. Новинки характеризуются разрешением 1920:1080 точек, кадровой частотой 144 Гц, 100% охватом цветовой палитры sRGB в младшей модели, чипами AMD и Intel вплоть до 8-ядерного 16-поточного AMD Ryzen 7 4800H с тактовой частотой 2,9–4,2 ГГц или 6-ядерного 12-поточного Intel Core i7-10750H с частотой 2,6–5,0 ГГц, 64 ГБ оперативной памяти, твердотельными накопителями M.2 2280 с интерфейсом PCI Express 3.0 x4 и 2,5-дюймовым накопителем в старшей версии, поддержкой Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5, сетевым контроллером Realtek Gigabit LAN, стереофоническими динамиками, а также интерфейсами HDMI 2.0 и USB Type-C. Цена ноутбуков стартует от 1400 долларов.