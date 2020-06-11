Представлены ноутбуки Xiaomi Mi NoteBook 14 и NoteBook 14 Horizon Edition

Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков двумя новыми моделями: Xiaomi Mi NoteBook 14 и Xiaomi Mi NoteBook 14 Horizon Edition. Первую оснастили 14-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD, процессором Intel Core-i5 10-го поколения, графическим адаптером NVIDIA GeForce MX250, 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем до 512 ГБ, а также аккумулятором с автономностью до 10 часов. Цена базовой версии составляет 554 доллара.

Что до модели Xiaomi Mi NoteBook 14 Horizon Edition, то она может похвастаться корпусом массой всего 1,35 кг, дисплеем, который занимает 91% площади передней панели, а также версией с чипом Intel Core-i7 10-го поколения и графикой NVIDIA GeForce MX350. Ноутбук оценен в 725 долларов за вариант с процессором Core i5.