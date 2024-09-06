Представлены ноутбуки-трансформеры ASUS Vivobook Flip Copilot+

Компания ASUS привезла на выставку IFA 2024 новые ноутбуки-трансформеры Vivobook Flip на процессорах Intel Core Ultra Series 2 (серия Lunar Lake) и с поддержкой Microsoft Copilot+. Новинки оснастили 14- и 16-дюймовыми сенсорными OLED-дисплеями с разрешение Full HD и кадровой частотой 60 Гц у меньшей модели, а также разрешением до 3K и частотой обновления 120 Гц у старшей, чипами Intel Ultra 7 (Series 2) с производительностью ИИ 47 TOPS и графическим адаптером Xe2 ARC, аккумуляторами ёмкостью 70 Втч и 75 Втч соответственно, временем автономной работы до 25 часов, интерфейсами Thunderbolt 4, USB Type-A и HDMI 2.1, 3,5-мм гнездом для наушников, ридером карт памяти microSD, поддержкой стилуса Pen 2.0, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью до 1 ТБ и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7. Ноутбуки станут доступны для покупки до конца этого месяца.