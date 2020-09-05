Представлены ноутбуки-трансформеры ASUS ZenBook Flip 13/15

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделями ZenBook Flip 13 и ZenBook Flip 15, которые получили аппаратную платформу Intel Tiger Lake. Новинки характеризуется 13,3 и 15,6-дюймовыми сенсорными дисплеями с разрешением Full HD в первой модели и OLED-панелью с разрешением 4K UHD, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 во второй, поддержкой сенсорного ввода посредством пера ASUS Pen, процессорами вплоть до 4-ядерного Core i7-1165G7 с тактовой частотой от 1,3 до 3,9 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем до 1 ТБ с интерфейсом PCIe 3.0, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q с 4 ГБ GDDR6, модулями Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0, клавиатурой с подсветкой, аудиосистемой Harman Kardon и предустановленной ОС Windows 10.