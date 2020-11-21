Представлены ноутбуки-трансформеры Dynabook F8/F6

Сетевые источники сообщили о выходе ноутбуков-трансформеров Dynabook F8 и Dynabook F6, которые получили процессоры Intel Core 11-го поколения. Новинки оснащаются операционной системой Windows 10, 15,6-дюймовым сенсорным экраном с разрешением Full HD, крышкой, вращающейся на 360 градусов, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, двумя портами USB 3.0, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, контроллером Gigabit Ethernet, интерфейсом HDMI, слотом для карт памяти microSD и аудиосистемой с четырьмя динамиками.

Модель Dynabook F8 получила четырехъядерный процессор Core i7-1165G7 поколения Tiger Lake с тактовой частотой до 4,7 ГГц, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 и твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe ёмкостью 512 ГБ. Модель Dynabook F6 оснащается четырехъядерным восьмипоточным чипом Core i5-1135G7 с тактовой частотой до 4,2 ГГц, до 32 ГБ оперативной памяти и SSD вместимостью 256 ГБ.

Комментарии и отзывы Dynabook F8
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