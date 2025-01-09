Представлены ноутбуки-трансформеры Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Gen 10

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделями Yoga 7i 2-in-1 (16", 10) и Yoga 7i 2-in-1 (14", 10), которые получили 16- и 14-дюймовые OLED-экраны с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой 120 Гц и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3. Новинку также оснастили новыми чипами Intel вплоть до Core Ultra 7 258V, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X с частотой 8533 МГц, твердотельным накопителем PCIe Gen 4 вместимостью до 1 ТБ, батареей ёмкостью 70 Втч, корпусами массой 1,45 кг и 1,89 кг соответственно, веб-камерой разрешением Full HD, четырьмя 2-Вт динамиками, интерфейсами HDMI 1.4b, USB4 и USB 3.2 Gen 1 Type-A, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7 и опциональным стилусом Yoga Pen. Ноутбуки станут доступны для покупки в следующем месяце по цене в 950 и 900 долларов соответственно.

Xiaomi подтвердила скорый релиз ноутбука REDMI Book 16 2025 …
Компания Xiaomi объявила, что уже в начале января будет представлен ноутбук REDMI Book 16 2025. На том же…
Apple представила MacBook Pro на М4…
Вчера компания Apple официально представила миру свои новые ноутбуки MacBook Pro с процессорами серии M4.…
Представлен игровой ноутбук ASUS V16 на Core i7-13620H …
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью V16 (V3607), которая основана на чипах Intel Raptor…
Планшет Lenovo Legion Y700 2024 вышел в белой расцветке…
Компания Lenovo выпустила новую версию планшета Legion Y700 (2024), который был выпущен в сентябре этого …
Ноутбук HONOR MagicBook X16 Plus 2025 оценен в 700 долларов …
Компания HONOR объявила цены на ноутбуки MagicBook X14 Plus 2025 и MagicBook X16 Plus 2025, которые были …
Представлен сверхлёгкий ноутбук Fujitsu FMV Zero WU5/J3…
Компания Fujitsu пополнила ассортимент ноутбуков моделью FMV Zero WU5/J3, масса которой составляет рекорд…
Представлен ноутбук Lenovo Legion Pro 7i 16 Gen 10 на Core U…
Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Legion Pro 7i 16 Gen 10, которая основ…
ASUS Готовит к релизу ноутбук ROG Strix Scar 18…
Компания ASUS планирует представить новый ноутбук серии ROG Strix на выставке CES 2025 уже 6 января 2025 …
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)
AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070
Доступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core DДоступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core D
Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024
Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor