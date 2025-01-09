Представлены ноутбуки-трансформеры Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Gen 10

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделями Yoga 7i 2-in-1 (16", 10) и Yoga 7i 2-in-1 (14", 10), которые получили 16- и 14-дюймовые OLED-экраны с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой 120 Гц и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3. Новинку также оснастили новыми чипами Intel вплоть до Core Ultra 7 258V, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X с частотой 8533 МГц, твердотельным накопителем PCIe Gen 4 вместимостью до 1 ТБ, батареей ёмкостью 70 Втч, корпусами массой 1,45 кг и 1,89 кг соответственно, веб-камерой разрешением Full HD, четырьмя 2-Вт динамиками, интерфейсами HDMI 1.4b, USB4 и USB 3.2 Gen 1 Type-A, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7 и опциональным стилусом Yoga Pen. Ноутбуки станут доступны для покупки в следующем месяце по цене в 950 и 900 долларов соответственно.